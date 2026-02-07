Clima en la mañana en Jujuy

El clima en Jujuy para la mañana de este sábado será espléndido con cielos despejados y sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas bajarán hasta los 4.2°C, permitiendo un amanecer fresco. La velocidad del viento alcanzará hasta 6 km/h, lo que proporcionará un ambiente sereno. La humedad se mantendrá en niveles moderados, asegurando un inicio de día cómodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las condiciones seguirán siendo agradables con temperaturas en ascenso hasta un máximo de 18.4°C. Se espera que el cielo continúe despejado, facilitando actividades al aire libre. Hacia la noche, aunque el calor disminuirá, el ambiente seguirá siendo templado. Los vientos soplarán levemente, sin superar los 10 km/h. Es un día perfecto para disfrutar de una salida nocturna o una caminata bajo las estrellas.