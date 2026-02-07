Pronóstico del tiempo para la mañana en La Pampa

En la mañana de este sábado 7 de febrero de 2026, el clima en La Pampa se presentará con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán algo bajas, con un mínimo de 7.1°C, lo que puede hacer la jornada fresca al inicio. El viento será de moderada intensidad, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h. A medida que avanza la mañana, será fundamental considerar vestir ropa de abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Ya por la tarde, el clima se mantendrá con nubosidad variable, alcanzando temperaturas máximas de hasta 18.4°C, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. Sin embargo, es importante mencionar que la velocidad del viento podría incrementarse hasta 29 km/h, aportando una sensación térmica fresca que se intensificará hacia la noche. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que sugiere cielos mayormente despejados al anochecer.