En Mendoza, el clima para este sábado 7 de febrero de 2026 se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas del día rondarán los 6.6°C, mientras que las máximas alcanzarán los 17.5°C. Los vientos provenientes del norte se registran con una velocidad máxima de 11 km/h, permitiendo una jornada relativamente tranquila. La humedad relativase encuentra alta, llegando al 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá con algunas nubes dispersas sin probabilidad de precipitaciones, lo que asegura una velada estable. La temperatura comenzará a descender luego del mediodía, y se espera que para la noche la mínima se mantenga cerca de los 6.6°C.

Este día el sol se pondrá alrededor de las 18:35 horas, dejando clara una ruptura transicional entre las horas de sol y las nocturnas, ideales para actividades al aire libre con cielos despejados durante la mayor parte de la noche.