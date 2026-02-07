El clima en Neuquén esta mañana estará marcado por un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que rondarán mínimas de 4.9°C. Se espera una humedad significativa, alcanzando un 75%. Los vientos soplarán con una velocidad media de aproximadamente 22 km/h, lo que ayudará a mantener una sensación térmica fresca a lo largo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En horas de la tarde, las condiciones climáticas continuarán con una nubosidad parcial y temperaturas más cálidas que llegarán a los 17°C. A medida que avance la noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso, manteniéndose las condiciones de temperaturas moderadas. Los vientos soplarán con una media de 13 km/h, ofreciendo una noche ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 7 de febrero de 2026

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el sol saldrá a las 8:22 AM, mientras que la puesta de sol será a las 6:16 PM. Estas horas son perfectas para disfrutar de un hermoso amanecer y atardecer en la región de Neuquén.