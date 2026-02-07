Hoy en Salta, la mañana se presenta con un clima moderadamente agradable y cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondan los 3.4°C. No se esperan precipitaciones significativas durante las horas matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche de hoy, el clima se mantendrá nublado en Salta, con temperaturas que subirán hasta un máximo de 21.2°C. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de hasta 9 km/h, manteniéndose suaves, mientras que la humedad se mantendrá en alrededor del 47%. No se prevén lluvias, por lo que será un día mayormente seco y tranquilo. Es recomendable mantenerse hidratado y vestirse por capas para ajustarse al cambio de temperaturas entre el día y la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Debido a los cambios bruscos de temperatura entre la mañana y la tarde noche, se aconseja llevar una chaqueta ligera que pueda ser fácilmente retirada al mediodía. Dado que no se espera lluvia, el paraguas podrá dejarse en casa, permitiéndote disfrutar de actividades al aire libre sin mucha preocupación por el clima.