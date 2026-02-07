Para este sábado en San Juan, el clima se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Se anticipa una temperatura mínima de 9.2°C durante la mañana, acompañado por una probabilidad de precipitaciones que se mantiene en cifras muy bajas, lo que hace el día ideal para actividades al aire libre antes de que el calor aumente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, se esperan temperaturas que alcancen un máximo de 20.4°C. El viento se perfila con una velocidad constante alrededor de 11 km/h, lo cual podría aumentar la sensación térmica de frescura al inicio del día. Se espera que la humedad oscile entre un 33% de mínima y un 61% de máxima a lo largo del día, haciendo que el ambiente se sienta más seco que de costumbre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 7 de febrero de 2026

El amanecer en San Juan está previsto para las 08:29, mientras que el sol se pondrá a las 18:37. Estas condiciones astronómicas ofrecen una cantidad equilibrada de horas de luz, ideal para aprovechar al máximo el día.