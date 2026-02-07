Este sábado 7 de febrero de 2026, el clima en Santa Cruz presentará características parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas serán de alrededor de 3°C, con una brisa moderada alcanzando velocidades de hasta 16 km/h. La humedad se mantendrá en torno al 90%, proporcionando un ambiente relativemente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, las condiciones persistirán con el cielo parcialmente cubierto. La temperatura máxima esperada ascenderá a 7°C. Los vientos tendrán una ligera disminución, pero se mantendrán en velocidades máximas de 25 km/h. Aunque se espera que el clima se mantenga estable, es importante tener en cuenta la cubierta de nubes que podría aumentar durante las últimas horas de la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 7 de febrero de 2026

El amanecer oficialmente ocurrió a las 09:40 y, al atardecer, el sol se pondrá a las 17:34. Durante estas horas, se recomienda disfrutar de la luz natural y planificar actividades al aire libre en consecuencia.