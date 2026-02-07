En Santa Fe, el clima hoy por la mañana estará en el rango de 7.9°C a 18.5°C. Se espera un día mayormente despejado con una probabilidad de precipitaciones muy baja. La humedad promedio será de 62%, manteniendo un ambiente confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, con temperaturas que alcanzarán los 18.5°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h, lo que generará un clima ideal para actividades al aire libre. Por la noche, las temperaturas descenderán ligeramente. Sin embargo, el cielo permanecerá sin lluvias significativas, ofreciendo un cierre de jornada agradable.

Es importante tener un abrigo ligero para la mañana fresca y disfrutar del sol por la tarde.

Para los fanáticos de la astronomía, el sol amanecerá a las 07:59 y se pondrá a las 18:06, permitiendo observar más de diez horas de luz solar.