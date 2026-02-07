Hoy en Tierra Del Fuego, el clima presentará una jornada con cielo parcialmente nuboso. Por la mañana, las temperaturas mínimas se situarán en torno a los -0.6°C, lo que generará un ambiente fresquito. No se esperan precipitaciones significativas en este período, pero la humedad relativa alcanzará el 93%, creando una sensación térmica más fresca. Los vientos serán moderados, con una velocidad que podría llegar hasta los 11 km/h, lo que contribuirá a la frescura matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche, se espera que las temperaturas alcancen máximas de 2.9°C. El cielo continuará con nubes parciales, pero el clima será agradable para realizar actividades al aire libre, siempre y cuando se vista adecuadamente para las condiciones frescas. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente alcanzando 22 km/h, mientras que la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, sin lluvias previstas. Será importante abrigarse al caer la tarde debido a la continua frescura y viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 7 de febrero de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer ocurrirá a las 09:54, mientras que el atardecer llegará a las 17:12. Aprovecha el día para disfrutar de las pocas horas de luz que brinda esta época del año en Tierra Del Fuego.