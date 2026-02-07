LLegan las lluvias a Buenos Aires Foto: IA

Después de una semana que terminó con alivio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el tiempo volverá a complicarse. Tras varios días con inestabilidad, lluvias intermitentes y un marcado descenso de temperatura entre martes y jueves, el viernes devolvió la calma con cielo apenas nublado y marcas que oscilaron entre los 17 °C y 28 °C.

Sin embargo, este respiro durará poco. Aunque el fin de semana llegará con condiciones agradables, el próximo cambio de tiempo ya tiene fecha y, según los pronósticos, no será menor: se espera una racha de cuatro días consecutivos con tormentas, algunas de ellas fuertes.

Clima; lluvias; tormentas. Foto: Unsplash

Un fin de semana estable… antes del temporal

El sábado se presentará con cielo despejado de principio a fin. La mínima se ubicará cerca de los 18 °C y la máxima trepará hasta los 31 °C, generando un ambiente cálido pero aún tolerable.

El domingo conservará la tónica: cielo despejado en las primeras horas, luego algo nublado hacia la tarde y noche. Las temperaturas repetirán el patrón, moviéndose entre los 20 °C y los 31 °C.

Este será, según los meteorólogos, el último día estable antes de un nuevo período de inestabilidad que afectará a gran parte del AMBA.

Cuándo vuelve el calor extremo y qué día llegan las lluvias al AMBA

A partir del lunes, el termómetro comenzará a subir nuevamente. Se espera un día mayormente nublado, con una mínima de 20 °C y una máxima de 31 °C. El martes, en tanto, será más caluroso: las marcas irán de 22 °C a 33 °C, un anticipo del regreso del calor intenso.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé lluvias en su pronóstico extendido, el portal especializado Meteored mantiene una proyección distinta y adelanta la llegada de precipitaciones. Según este sitio, la inestabilidad comenzaría el miércoles, con tormentas que se activarían durante la tarde.

Cuatro días seguidos de tormentas: qué se espera

De acuerdo con Meteored, las tormentas del miércoles serán el punto de partida de varios días consecutivos con mal tiempo. La inestabilidad se prolongará hasta el domingo, con momentos de lluvias fuertes especialmente hacia el próximo fin de semana.

Esto implica que, mientras avanza la nueva ola de calor, el AMBA enfrentará un período húmedo, con condiciones cambiantes, chaparrones repentinos y posibles tormentas de intensidad variable.

Meteored espera cuatro días con lluvias y tormentas en Buenos Aires Foto: Meteored

Qué significa este escenario para la región

Los especialistas coinciden en que febrero suele ser un mes de contrastes climáticos en Buenos Aires, pero la combinación de calor extremo e inestabilidad sostenida genera escenarios propicios para tormentas fuertes. La persistencia de humedad, las altas temperaturas previstas para el martes y el ingreso de aire inestable desde el norte y noreste podrían potenciar algunos de estos eventos.

Quienes tengan actividad al aire libre o viajes programados desde el miércoles deberán estar atentos a las actualizaciones de los pronósticos y a las alertas oficiales del SMN, que podrían activarse si las tormentas toman mayor intensidad.