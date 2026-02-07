Canal 26
sábado, 7 de febrero de 2026, 24:00
Fuertes tormentas en Argentina.
Fuertes tormentas en Argentina. Foto: Unsplash.

Un amplio sistema de tormentas avanzó sobre el norte del país y provocó lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, marcada actividad eléctrica y múltiples complicaciones tanto en zonas urbanas como rurales.

El episodio se desarrolló en un contexto típico del verano, con altos niveles de humedad y temperaturas elevadas, condiciones que favorecen precipitaciones abundantes en lapsos muy cortos.

El impacto del temporal se tradujo en calles inundadas, cortes intermitentes de energía eléctrica, dificultades para circular por rutas y caminos secundarios y la activación de operativos de emergencia por parte de municipios y gobiernos provinciales. Cuáles fueron las provincias más afectadas.

Las zonas de Argentina más afectadas por el temporal

Catamarca: anegamientos y cortes preventivos

En Catamarca, las lluvias se concentraron en pocos minutos y generaron anegamientos en barrios ubicados en zonas bajas. Varias arterias quedaron intransitables durante varias horas, mientras personal municipal trabajó en la limpieza de desagües obstruidos por sedimentos y residuos.

Las zonas de Argentina más afectadas por el temporal.

Además, se dispusieron interrupciones preventivas en algunos tramos de rutas provinciales debido al arrastre de barro y piedras desde áreas serranas, un fenómeno recurrente cuando coinciden lluvias intensas y pendientes pronunciadas.

Salta: viento, árboles caídos y cortes de luz

En Salta, las tormentas llegaron acompañadas de ráfagas que provocaron la caída de árboles y postes en distintos sectores urbanos. La situación derivó en interrupciones del suministro eléctrico en varios barrios y en desvíos de tránsito mientras se realizaban tareas de despeje y reparación.

En zonas rurales y caminos secundarios, la acumulación de barro dificultó la circulación, en especial para camiones y vehículos vinculados a servicios esenciales.

Tucumán: chaparrones intensos y complicaciones urbanas

En Tucumán, la inestabilidad se manifestó a través de lluvias intensas y frecuentes descargas eléctricas. Calles céntricas y avenidas principales registraron importantes acumulaciones de agua, lo que obligó a circular con extrema precaución y generó demoras en el tránsito.

Inundaciones en zonas rurales de la provincia de Buenos Aires
Inundaciones en distintas zonas del norte argentino. Foto: Presente Noticias

Algunos establecimientos educativos modificaron horarios de ingreso y egreso, mientras los equipos de emergencia se mantuvieron en alerta ante filtraciones en viviendas vulnerables.

Jujuy: vientos fuertes y alertas preventivas

En Jujuy, el paso del sistema dejó lluvias persistentes y vientos de moderada a fuerte intensidad en distintas localidades. En barrios periféricos se reportaron cortes breves de servicios y anegamientos en calles sin pavimentar.

Las autoridades reforzaron las recomendaciones para evitar circular por zonas inundadas y suspender actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno.

Lluvias y tormentas. Foto: NA

Formosa: lluvias por encima de lo habitual

En Formosa, las precipitaciones acumuladas en pocas horas superaron los registros normales para una jornada de verano. Varias localidades informaron calles cubiertas de agua y problemas de escurrimiento, sobre todo en sectores con infraestructura limitada.

En áreas rurales, productores advirtieron sobre la necesidad de realizar tareas de limpieza en canales y zanjas para evitar que el exceso de agua afecte cultivos y caminos vecinales.