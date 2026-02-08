En Buenos Aires, el clima para la mañana presenta un tiempo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 5.6°C. Este tipo de clima es característico de la ciudad durante esta época del año, creando una sensación de fresco al iniciar el día. Aunque las nubes estén presentes, no se registran precipitaciones significativas en la mañana, lo que permite que las actividades al aire libre puedan llevarse a cabo sin mayores inconvenientes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Hacia la tarde y la noche, las condiciones del tiempo continuarán siendo de un cielo parcialmente nuboso. Se espera un ligero aumento de la temperatura, alcanzando un máximo de 15.7°C. La humedad se mantiene en un 92%, lo que podría incrementar la sensación térmica aunque no se prevén precipitaciones. Los vientos soplarán desde diferentes direcciones con una velocidad alrededor de 10 km/h, suficientes para respirar un poco de aire fresco en las calles porteñas.