Hoy en Catamarca, el clima será predominantemente parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 6.4°C. Durante la mañana, se espera que el cielo permanezca con fragmentos nubosos, permitiendo que el sol brille intermitentemente. La máxima del día alcanzará los 23.7°C, con una humedad que rondará el 65%, asegurando una sensación agradable para todos aquellos que prefieran disfrutar del día al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que avance la tarde, las condiciones no mostrarán cambios drásticos, conservando el cielo parcialmente cubierto. Los vientos serán suaves, alcanzando velocidades máximas de 16 km/h. En la noche, las temperaturas comenzarán a descender, preparando el terreno para una noche apacible. La probabilidad de precipitación se mantendrá baja, otorgando una jornada perfecta para paseos nocturnos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026

Observando el reloj astronómico, el amanecer está previsto para las 06:12, mientras que el atardecer ocurre aproximadamente a las 18:33. Estos horarios brindan un día considerablemente largo, ideal para maximizar las actividades al aire libre.