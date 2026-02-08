En la mañana del domingo 8 de febrero de 2026, en Córdoba el clima se presentará con una nubosidad parcial. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.3°C, con un nivel de humedad que alcanzará el 54%. Se prevén vientos que podrán llegar a un máximo de 19 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea agradable durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Ya durante la tarde y noche, el clima mantendrá condiciones similares, aunque las temperaturas subirán hasta alcanzar los 21.9°C. No se esperan precipitaciones significativas durante el día, garantizando así una jornada ideal para actividades al aire libre. El viento será moderado, con rachas posibles de hasta 23 km/h, lo que permitirá disfrutar de una noche fresca y despejada.