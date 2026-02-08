Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 8 de febrero de 2026
Estado del Clima
Hoy en Formosa, la jornada comenzará con un clima fresco y parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas llegarán a 7.9°C, mientras que el viento presentará máximas de hasta 17 km/h. La humedad durante la mañana será notable, potenciando la sensación térmica de frescura.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Para la tarde, se prevé que las nubes continúen cubriendo el cielo de forma parcial con temperaturas que irán en ascenso hasta alcanzar un máximo de 20.5°C. Los vientos no superarán los 9 km/h, y se mantendrá una humedad máxima del 96%, lo que favorecerá una sensación cálida pero no sofocante.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026
Este 8 de febrero del 2026, el sol hará su aparición a las 07:37 y se ocultará a las 18:08, brindando un día completo para disfrutar de las actividades al aire libre. Las condiciones climáticas prometen ser aptas para disfrutar de un domingo relajado.