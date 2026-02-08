Clima en la mañana

El clima de la mañana en Jujuy presentará condiciones de nubes dispersas. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 4.2°C, lo que presagia un inicio de día fresco. No se espera lluvia, por lo que las actividades al aire libre se podrán realizar sin inconvenientes. El viento soplará a una velocidad máxima de 10 km/h, manteniendo una brisa ligera y constante durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las condiciones del tiempo se mantendrán similares, con temperaturas alcanzando un máximo de 18.4°C. El cielo continuará parcialmente cubierto, pero la probabilidad de lluvias se mantendrá baja. Hacia la noche, el clima seguirá siendo estable, con temperaturas agradables y sin precipitaciones previstas. Los vientos seguirán soplando suavemente, garantizando un ambiente apacible.