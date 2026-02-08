Este domingo 8 de febrero de 2026 en La Rioja, se anticipa un día mayormente nuboso, con lluvias leves durante la mañana. La temperatura máxima alcanzará los 21.1°C, mientras que la mínima será de 6°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h, y la humedad alcanzará un pico del 40%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde y noche, continuaremos viendo un despliegue nuboso pero con menos probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando cerca de los 21.1°C. La velocidad del viento se mantendrá estable, permitiendo un clima cómodo para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026

El amanecer será a las 7:47 AM, mientras que el sol se pondrá cerca de las 6:35 PM, marcando un día con suficientes horas de luz solar para disfrutar. Es un buen día para planificar observaciones astronómicas, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.