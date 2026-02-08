Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 8 de febrero de 2026
Para este clima dominical, se espera que en la mañana en Río Negro el cielo esté mayormente nublado, manteniendo el ambiente fresco con temperaturas mínimas alrededor de 6.8°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de aproximadamente 22 km/h, una brisa suave que acompañará a los residentes que deban salir temprano.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, el clima mantendrá su carácter tranquilo pero con ciertas variaciones. Las temperaturas alcanzarán una máxima de 17.1°C, lo cual proporciona un leve ascenso que podría sentirse más confortable. El cielo seguirá con nubes dispersas, pero no se esperan precipitaciones. La humedad alcanzará un nivel del 82%, aportando una frescura adicional al ambiente. Aunque el viento disminuirá en intensidad, se recomienda moderar las actividades en exteriores para evitar sorpresas atmosféricas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026
Para los interesados en astronomía, el amanecer civil está programado para las 08:33, mientras que el atardecer civil se producirá a las 17:51. Estas condiciones permiten disfrutar de unas horas de luz adecuadas para actividades al aire libre o simplemente admirar el paisaje que ofrece la región.