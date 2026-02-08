Para este clima dominical, se espera que en la mañana en Río Negro el cielo esté mayormente nublado, manteniendo el ambiente fresco con temperaturas mínimas alrededor de 6.8°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de aproximadamente 22 km/h, una brisa suave que acompañará a los residentes que deban salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, el clima mantendrá su carácter tranquilo pero con ciertas variaciones. Las temperaturas alcanzarán una máxima de 17.1°C, lo cual proporciona un leve ascenso que podría sentirse más confortable. El cielo seguirá con nubes dispersas, pero no se esperan precipitaciones. La humedad alcanzará un nivel del 82%, aportando una frescura adicional al ambiente. Aunque el viento disminuirá en intensidad, se recomienda moderar las actividades en exteriores para evitar sorpresas atmosféricas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026

Para los interesados en astronomía, el amanecer civil está programado para las 08:33, mientras que el atardecer civil se producirá a las 17:51. Estas condiciones permiten disfrutar de unas horas de luz adecuadas para actividades al aire libre o simplemente admirar el paisaje que ofrece la región.