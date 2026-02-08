Hoy, el clima en Santa Cruz se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Se espera que las temperaturas varíen entre los 3.4°C y los 7.3°C. La humedad relativa será elevada, alcanzando un 90%, lo que hará sentir el aire bastante fresco en las primeras horas del día. Los vientos soplarán desde el noreste con una velocidad máxima de 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Este domingo, por la tarde y noche, el tiempo se mantendrá parcialmente nuboso en Santa Cruz. Las temperaturas se prevén estables, rondando los 7.3°C como máximo. La humedad permanecerá alta, con un promedio alrededor del 82%. Se pronostican vientos moderados de hasta 25 km/h que podrán generar una sensación térmica más baja, especialmente al caer la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 09:40 y la puesta de sol está programada alrededor de las 17:34. Esto nos brinda un día relativamente corto, así que aprovechemos al máximo las horas de luz.