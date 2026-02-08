Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 8 de febrero de 2026
Tiempo en Santa Cruz
Hoy, el clima en Santa Cruz se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Se espera que las temperaturas varíen entre los 3.4°C y los 7.3°C. La humedad relativa será elevada, alcanzando un 90%, lo que hará sentir el aire bastante fresco en las primeras horas del día. Los vientos soplarán desde el noreste con una velocidad máxima de 16 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Este domingo, por la tarde y noche, el tiempo se mantendrá parcialmente nuboso en Santa Cruz. Las temperaturas se prevén estables, rondando los 7.3°C como máximo. La humedad permanecerá alta, con un promedio alrededor del 82%. Se pronostican vientos moderados de hasta 25 km/h que podrán generar una sensación térmica más baja, especialmente al caer la noche.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026
Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 09:40 y la puesta de sol está programada alrededor de las 17:34. Esto nos brinda un día relativamente corto, así que aprovechemos al máximo las horas de luz.