Hoy en Buenos Aires, la jornada comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán en un rango de 7.6°C a 15.7°C durante el día. Se espera que los vientos alcancen una velocidad máxima de 21 kilómetros por hora, ofreciendo una brisa moderada que podría resultar refrescante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que se acerque la tarde y la noche, el clima en Buenos Aires continuará con condiciones de cielo mayormente nublado. A lo largo de estas horas, la sensación térmica será cómoda y sin precipitaciones significativas. Los niveles de humedad se mantendrán cerca del 92% al final del día, lo que puede resultar en ligeras molestias para quienes prefieren un ambiente más seco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de febrero de 2026

Observaciones astronómicas: en el amanecer, el sol saldrá aproximadamente a las 8:05 AM y se pondrá alrededor de las 5:52 PM. Estos eventos marcan el inicio y el cierre de la luz natural para este lunes.