Según el clima de hoy, Jujuy experimentará una jornada con condiciones interesantes. En la mañana, la temperatura mínima rondará los 4.2°C. Podremos disfrutar de cielos parcialmente nubosos. No se esperan precipitaciones, por lo que la humedad estará en aproximadamente 46%. Los vientos serán moderados con una velocidad máxima de 22 km/h, haciendo que la sensación térmica sea agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Hacia la tarde, las temperaturas en Jujuy aumentarán hasta un máximo de 18.4°C. El patrón de nubes parciales se mantendrá. A pesar de no estar previsto, las lluvias podrían sorprendernos, debido a la probabilidad de lluvia cercana al 0%. El viento se incrementará levemente durante la tarde, pero no se espera que supere los 10 km/h. Por la noche, el clima se mantendrá estable.