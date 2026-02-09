Pronóstico del tiempo en Mendoza

Esta mañana en Mendoza, el clima estará parcialmente nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6.6°C y los 17.5°C. Las condiciones atmosféricas seguirán siendo agradables durante el transcurso del día, aunque es importante mencionar que la humedad alcanzará un 62%. El viento se mantendrá con rachas que podrían llegar hasta los 13 km/h, haciendo el día un poco más ventoso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, las nubes continuarán presentes, pero sin la amenaza de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 17.5°C, sin grandes fluctuaciones. Se recomienda llevar una chaqueta ligera al salir.