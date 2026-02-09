Clima matutino en Neuquén

Esta mañana en Neuquén, el clima se presentará con condiciones de nubosidad parcial y una temperatura mínima de 4.9°C. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h, proporcionando una sensación fresca en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso con temperaturas ascendiendo hasta los 17°C. Los vientos seguirán presentes, aunque no se esperan ráfagas fuertes. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si planea estar fuera por la noche.

La humedad rondará el 35%, lo cual contribuirá a una sensación térmica agradable. Aunque no se anticipan precipitaciones, siempre es bueno estar preparado por si cambian las condiciones.