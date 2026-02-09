Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Cruz

Para la mañana de este lunes, el clima en Santa Cruz se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. La humedad alcanzará un 80%, lo que podría aumentar la sensación de frío matinal. Los vientos estarán activos, con una velocidad máxima de 22 km/h, aportando una frescura adicional al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, se mantendrán las condiciones nubosas aunque con menos intensidad. Las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando máximas de 7.3°C. La humedad seguirá siendo alta, alrededor del 95%. Los vientos continuarán soplando, manteniéndose entre 14 y 16 km/h. Se recomienda tomar precauciones si planea actividades al aire libre debido a las condiciones frescas y ventosas.