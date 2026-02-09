En la mañana del lunes, el clima en Santa Fe estará parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas oscilarán alrededor de los 7.9°C, brindando un inicio de día fresco. No se espera precipitación en horas de la mañana, y la humedad durante este período será del 40%, una condición relativamente seca para esta época del año.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para las horas de la tarde, el panorama se mantiene sereno con una temperatura máxima que alcanzará los 18.5°C. Los vientos estarán presentes en la región con velocidad media de 21 km/h, lo cual podría dar una sensación térmica algo más baja en algunos momentos. Al llegar la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y el clima continuará estable sin precipitaciones previstas. El sol se pondrá a las 18:06, ofreciendo una tarde prolongada para actividades al aire libre.