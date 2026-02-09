Hoy en Santiago Del Estero, el clima se presenta con una jornada mayormente despejada durante las horas de la mañana. La temperatura mínima para el día será de 15.3°C, proporcionando un inicio de semana agradable. Los vientos soplarán del noreste con una velocidad máxima de 18 km/h, lo que ofrecerá una brisa ligera para comenzar el lunes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Pasando a las horas de la tarde y noche, se prevé que el cielo continúe parcialmente nuboso. Se espera que el mercurio suba hasta los 22°C como máxima para el día. La humedad relativa del aire alcanzará un máximo del 63%, por lo que se recomienda considerar este factor al planificar actividades al aire libre. Además, los vientos tenderán a mantenerse estables en dirección y velocidad, con ráfagas que podrían llegar a los 26 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de febrero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer está programado a las 8:04 AM y el atardecer será a las 6:29 PM, brindándonos alrededor de 10 horas de luz solar. Tanto la salida de la luna como su puesta tienen lugar a las 5:49 AM y 7:32 PM, respectivamente, lo que otorga una noche ideal para la contemplación del cielo.