Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este lunes 9 de febrero de 2026
Clima en detalle
Hoy en Santiago Del Estero, el clima se presenta con una jornada mayormente despejada durante las horas de la mañana. La temperatura mínima para el día será de 15.3°C, proporcionando un inicio de semana agradable. Los vientos soplarán del noreste con una velocidad máxima de 18 km/h, lo que ofrecerá una brisa ligera para comenzar el lunes.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero
Pasando a las horas de la tarde y noche, se prevé que el cielo continúe parcialmente nuboso. Se espera que el mercurio suba hasta los 22°C como máxima para el día. La humedad relativa del aire alcanzará un máximo del 63%, por lo que se recomienda considerar este factor al planificar actividades al aire libre. Además, los vientos tenderán a mantenerse estables en dirección y velocidad, con ráfagas que podrían llegar a los 26 km/h.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de febrero de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer está programado a las 8:04 AM y el atardecer será a las 6:29 PM, brindándonos alrededor de 10 horas de luz solar. Tanto la salida de la luna como su puesta tienen lugar a las 5:49 AM y 7:32 PM, respectivamente, lo que otorga una noche ideal para la contemplación del cielo.