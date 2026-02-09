Se aproxima una fuerte tormenta a Buenos Aires. Foto: NA

El Área Metropolitana de Buenos Aires continuará bajo condiciones de calor intenso durante algunos días, antes de que se produzca un cambio significativo en el pronóstico. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las altas temperaturas persistirán hasta mediados de la semana, cuando el ingreso de un frente de tormentas provocará un marcado descenso en los registros térmicos.

Para este lunes 9 de febrero, el SMN pronostica una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 31 °C, marcado por ráfagas de entre 43 y 50 kilómetros por hora. El calor se mantendrá hasta el miércoles 11, día en el que el termómetro volverá a alcanzar valores similares. No obstante, entre la madrugada y la mañana de esa jornada se esperan chaparrones que provoquen un cambio en las condiciones meteorológicas.

Se aproxima una fuerte tormenta a Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Baja la temperatura: cómo estará el clima esta semana

Lunes 9 de febrero: mínima de 22 °C y máxima de 31 °C. Cielo mayormente nublado con ráfagas de entre 42 a 50 km/h.

Martes 10 de febrero: cielo algo nublado, con una mínima de 23 °C y una máxima de 33 °C. Será uno de los dos días más calurosos de la semana.

Miércoles 11 de febrero: entre 10% y 40% de probabilidades de lluvia. Cielo parcialmente nublado con una mínima de 24 °C y máxima de 32 °C.

Jueves 12 de febrero: baja la temperatura. Cielo de parcialmente a mayormente nublado, con una mínima de 22 °C y máxima de 27 °C. También se prevé un 10% de probabilidad de lluvia durante la tarde.

Viernes 13 de febrero: mínima de 24 °C y máxima de 29 °C. El cielo estará mayormente nublado, con un 10% de probabilidad de lluvias.

