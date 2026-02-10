En Córdoba, el clima para la mañana de hoy se prevé parcialmente nuboso. Las temperaturas durante la mañana alcanzarán un máximo de 8.9°C, haciendo que el ambiente sea fresco. Con una humedad máxima del 54%, la sensación térmica puede variar pero será agradable. El viento estará presente con ráfagas de hasta 23 km/h, provenientes principalmente del norte.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche en Córdoba, la temperatura máxima alcanzará los 21.9°C, lo que promete una tarde moderadamente cálida. Se espera que el viento continúe con una velocidad media de 19 km/h, por lo que es recomendable contar con una prenda ligera que corte el viento. El clima en general mantiene una línea de parcialmente nuboso a lo largo del día.