Hoy en Jujuy, el clima presentará algunas nubes y temperaturas agradables. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.2°C, mientras que las máximas podrían llegar hasta los 18.4°C. Durante la mañana, el cielo se mostrará parcialmente nuboso y la humedad rondará el 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde, se espera que las temperaturas continúen en el mismo rango térmico, mientras que el viento soplará a una velocidad máxima de 10 km/h. La noche se mantendrá con condiciones similares, con cielos parcialmente cubiertos. Se recomienda estar preparado ante cambios bruscos de temperatura.