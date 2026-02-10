Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 10 de febrero de 2026
Clima Diario
Hoy en San Luis, el clima se mantendrá parcialmente nuboso durante la mañana. Con una temperatura mínima de 7.5°C y una brisa ligera, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad llegará al 66%, lo que podría provocar una sensación de frescura.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Durante la tarde y la noche, el clima seguirá con características similares, alcanzando una temperatura máxima de 17.7°C. Los vientos se intensificarán un poco, con ráfagas llegando a los 36 km/h, por lo cual es recomendable abrigarse adecuadamente si vas a salir. No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada. La tarde y la noche también ofrecerán un buen panorama para observaciones astronómicas debido a la ausencia de lluvias.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de febrero de 2026
Hoy, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24, proporcionando un día con 9 horas y 59 minutos de luz aproximadamente. Es un día propicio para disfrutar de la luz natural antes de que llegue la tarde y el sol comience su descenso.