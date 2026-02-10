Hoy en San Luis, el clima se mantendrá parcialmente nuboso durante la mañana. Con una temperatura mínima de 7.5°C y una brisa ligera, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad llegará al 66%, lo que podría provocar una sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y la noche, el clima seguirá con características similares, alcanzando una temperatura máxima de 17.7°C. Los vientos se intensificarán un poco, con ráfagas llegando a los 36 km/h, por lo cual es recomendable abrigarse adecuadamente si vas a salir. No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada. La tarde y la noche también ofrecerán un buen panorama para observaciones astronómicas debido a la ausencia de lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de febrero de 2026

Hoy, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24, proporcionando un día con 9 horas y 59 minutos de luz aproximadamente. Es un día propicio para disfrutar de la luz natural antes de que llegue la tarde y el sol comience su descenso.