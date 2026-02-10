Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, el clima matutino será mayormente soleado, con algunas nubes dispersas. Las temperaturas mínimas comenzarán en tan solo 7.9°C, pero se espera que se eleven gradualmente. La velocidad del viento alcanzará hasta 11 km/h, pero no será un factor significativo en las primeras horas del día. La humedad estará alrededor del 40%, asegurando un ambiente relativo seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5°C. El cielo estará parcialmente nuboso, proporcionando momentos tanto de sol como de sombra. El viento aumentará su intensidad ligeramente, llegando hasta los 21 km/h. La humedad podría subir hasta 85% hacia la noche, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco. No se espera precipitaciones, por lo que puede aprovechar para actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.