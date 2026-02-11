Este miércoles, el clima en Chubut promete ser un espectáculo de contrastes. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente cubierto permitiendo que la temperatura mínima alcance los 7°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

La tarde traerá consigo temperaturas más suaves que rondarán los 14.7°C, generando así una sensación de leve calidez. Sin embargo, el viento será un invitado constante, alcanzando una velocidad máxima de 31 km/h. Estos impactos del viento podrán aumentar la sensación de frescura hacia la noche.

Aunque no se esperan lluvias significativas, es recomendable preparar un abrigo ligero si piensas salir. Los niveles de humedad estarán jugando un papel crucial, registrándose en un 47% durante el día, lo que puede incrementar la percepción de frescor.