En Santa Fe, el clima de la mañana se perfila con condiciones relativamente estables. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C, lo que sugiere una mañana agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es aconsejable llevar una chaqueta ligera debido a la humedad que podría incrementarse. Los vientos se mantendrán moderados, con una velocidad que podría llegar a los 11 km/h, ofreciendo una brisa refrescante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A medida que avance el día, las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 18.5°C en la tarde. Se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso, sin precipitaciones significativas. Los vientos podrán intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h, sin ser particularmente molestos. Durante la noche, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas descendiendo gradualmente.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de febrero de 2026. El amanecer será a las 07:59 y el atardecer ocurrirá a las 18:06. Es un buen día para disfrutar del cielo al anochecer, aprovechando la salida de la luna que será visible desde las 17:23, creando un atractivo escenario nocturno para aquellos interesados en la astronomía.