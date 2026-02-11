Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 11 de febrero de 2026
Clima diario
En Santa Fe, el clima de la mañana se perfila con condiciones relativamente estables. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C, lo que sugiere una mañana agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es aconsejable llevar una chaqueta ligera debido a la humedad que podría incrementarse. Los vientos se mantendrán moderados, con una velocidad que podría llegar a los 11 km/h, ofreciendo una brisa refrescante.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
A medida que avance el día, las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 18.5°C en la tarde. Se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso, sin precipitaciones significativas. Los vientos podrán intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h, sin ser particularmente molestos. Durante la noche, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas descendiendo gradualmente.
Observaciones astronómicas
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de febrero de 2026. El amanecer será a las 07:59 y el atardecer ocurrirá a las 18:06. Es un buen día para disfrutar del cielo al anochecer, aprovechando la salida de la luna que será visible desde las 17:23, creando un atractivo escenario nocturno para aquellos interesados en la astronomía.