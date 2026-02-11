Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 11 de febrero de 2026
Previsión Meteorológica
En Tierra Del Fuego, el día amanecerá con un clima marcado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de 2.9°C, mientras que las mínimas estarán cerca de -0.6°C. La humedad se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en su punto máximo. Se espera un viento significativo durante el día, con una velocidad promedio de 22 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Por la tarde y noche, se mantendrá un tiempo moderadamente fresco, con temperaturas oscilando dentro del mismo rango que por la mañana. El viento continuará soplando con fuerza, conservando su velocidad y presencia notable en la región. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones, ofreciendo así una noche tranquila aunque ventosa.