En Tierra Del Fuego, el día amanecerá con un clima marcado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de 2.9°C, mientras que las mínimas estarán cerca de -0.6°C. La humedad se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en su punto máximo. Se espera un viento significativo durante el día, con una velocidad promedio de 22 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, se mantendrá un tiempo moderadamente fresco, con temperaturas oscilando dentro del mismo rango que por la mañana. El viento continuará soplando con fuerza, conservando su velocidad y presencia notable en la región. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones, ofreciendo así una noche tranquila aunque ventosa.