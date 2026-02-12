Clima; pronóstico; SMN. Foto: NA (Marcelo Capece)

La ola de calor claramente quedó atrás en Buenos Aires. Las ráfagas y algunas lluvias hicieron que la temperatura baje considerablemente, lo que aparece como una buena noticia para los que padecen de la intensidad del verano.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se dará una baja sostenida de temperatura, que llevará a menos de 20° el termómetro en los próximos días.

Clima primaveral

Cuándo baja la temperatura y llega a estar por debajo de los 20°

En detalle, el día señalado por el SMN como el más fresco de la semana es el viernes 13 de febrero. Allí, la mínima estará en los 19° durante la madrugada, para luego subir hasta los 27° por la tarde. Esto estará acompañado por fuertes ráfagas de viento que tocarán los 50 kilómetros por hora.

Con respecto a la nubosidad, se mantendrá parcialmente nublado, por lo que se podrá disfrutar del sol sin temperaturas sofocantes en Buenos Aires.

Refresca en Buenos Aires. Foto: SMN

Previamente, este jueves 12, se dará un cielo entre mayormente y parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. La temperatura se ubicará entre 21° y 28°, sin ráfagas intensas anunciadas.

Sigue la baja de la temperatura: cómo estará el clima durante el fin de semana en Buenos Aires

Sábado 14 de febrero : uno de los días más fríos de la semana, con máxima de 26° y mínima de 19°. El cielo seguirá parcialmente nublado en el Día de los Enamorados. Además, se darán ráfagas a lo largo de todo el día, con máximas de 50 kilómetros por hora.

Domingo 15 de febrero: se espera el regreso de las lluvias, con tormentas aisladas esperadas en la primera parte de la jornada. Luego, el cielo pasará a estar mayormente nublado. Temperaturas que variarán entre los 20° y 27°.