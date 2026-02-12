Hoy en Buenos Aires disfrutaremos de un día parcialmente nuboso con temperaturas que variarán de mínimas de 5.6°C a máximas de 15.7°C. En la mañana, el clima se presentará con cielos predominantemente despejados, ofreciendo una sensación agradable para quienes prefieren los días frescos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, se espera que la temperatura ascienda, pero todavía dentro de los niveles frescos típicos del comienzo del invierno. Los fuertes vientos con ráfagas de hasta 21 km/h añaden un toque de frescura, intensificado por el 92% de humedad máxima percibida a lo largo del día. La probabilidad de precipitaciones es relativamente baja, manteniendo a raya las amenazas de lluvias.

Ya entrada la noche, se prevé un descenso gradual en las temperaturas y una persistente nubosidad que dominará el panorama. Las observaciones astronómicas del día nos indican que el amanecer comenzó a las 07:37 mientras que el atardecer se producirá a las 17:06.