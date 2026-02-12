Hoy, el clima en Ciudad De Buenos Aires nos regalará un amanecer fresco con temperaturas que comenzarán cerca de los 8.6°C. El cielo se presentará parcialmente nuboso, permitiendo el paso de algunos rayos de sol. A medida que se avance hacia el mediodía, las temperaturas empezarán a subir gradualmente, alcanzando un máximo de 16°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, se mantendrá un cielo parcialmente nuboso con el termómetro marcando hasta 16°C. El ambiente será agradable, ideal para actividades al aire libre. Hacia la noche, el mercurio tenderá a descender paulatinamente, y las temperaturas oscilarán alrededor de los 8.6°C, acompañado de una suave brisa. Es recomendable abrigarse un poco más si planeas actividades al exterior en horario nocturno.