Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 12 de febrero de 2026
Clima diario
Hoy, el clima en Ciudad De Buenos Aires nos regalará un amanecer fresco con temperaturas que comenzarán cerca de los 8.6°C. El cielo se presentará parcialmente nuboso, permitiendo el paso de algunos rayos de sol. A medida que se avance hacia el mediodía, las temperaturas empezarán a subir gradualmente, alcanzando un máximo de 16°C.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Durante la tarde, se mantendrá un cielo parcialmente nuboso con el termómetro marcando hasta 16°C. El ambiente será agradable, ideal para actividades al aire libre. Hacia la noche, el mercurio tenderá a descender paulatinamente, y las temperaturas oscilarán alrededor de los 8.6°C, acompañado de una suave brisa. Es recomendable abrigarse un poco más si planeas actividades al exterior en horario nocturno.