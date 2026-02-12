Hoy en Córdoba, se anticipa un día con clima favorable. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, y la temperatura mínima será de 7.3°C. La humedad alcanzará niveles máximos del 54%, y no se prevén precipitaciones significativas. El viento soplará desde el sector noreste a una velocidad máxima de 11 km/h, manteniendo un ambiente agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche en Córdoba, se espera que las condiciones climáticas continúen siendo estables. Las temperaturas subirán hasta una máxima de 21.9°C, y el cielo permanecerá parcialmente nuboso. La humedad relativa disminuirá y el viento soplará levemente. Es un día ideal para actividades al aire libre, con una sensación térmica confortable.

Observaciones astronómicas

Este jueves 12 de febrero de 2026, en Córdoba, el sol saldrá a las 08:12 horas y se pondrá a las 18:21 horas. Aproveche el día para disfrutar de la luz solar y las actividades al aire libre.