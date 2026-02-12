Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 12 de febrero de 2026
Clima actual
El clima en Formosa para este jueves 12 de febrero de 2026 se presenta con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, creando un ambiente fresco al comienzo del día. Los vientos tendrán una brisa suave, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h. La humedad se mantendrá elevada, asegurando una atmósfera húmeda.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
En tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán parcialmente nubladas. La temperatura máxima llegará a 20.5°C, brindando un ligero aumento en la sensación térmica. El viento aumentará su velocidad, alcanzando los 17 km/h por la noche, acompañando la disminución de la temperatura. La sensación de humedad podría intensificarse durante la noche debido al descenso térmico.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de febrero de 2026
El amanecer está previsto para las 07:37 horas, mientras que el atardecer se producirá a las 18:08. Estas condiciones astronómicas son significativas para los que desean planificar actividades al aire libre durante el día.