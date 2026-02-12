El clima en Formosa para este jueves 12 de febrero de 2026 se presenta con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, creando un ambiente fresco al comienzo del día. Los vientos tendrán una brisa suave, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h. La humedad se mantendrá elevada, asegurando una atmósfera húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán parcialmente nubladas. La temperatura máxima llegará a 20.5°C, brindando un ligero aumento en la sensación térmica. El viento aumentará su velocidad, alcanzando los 17 km/h por la noche, acompañando la disminución de la temperatura. La sensación de humedad podría intensificarse durante la noche debido al descenso térmico.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de febrero de 2026

El amanecer está previsto para las 07:37 horas, mientras que el atardecer se producirá a las 18:08. Estas condiciones astronómicas son significativas para los que desean planificar actividades al aire libre durante el día.