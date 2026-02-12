Hoy en Jujuy, el clima se presentará de manera variable. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 4.2°C. El tiempo será fresco, con una humedad del 46%, y los vientos soplarán a una velocidad promedio de 10 km/h. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre sin necesidad de mucho abrigo. Para obtener más detalles sobre el clima, consulte las actualizaciones en nuestro portal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, en Jujuy, las condiciones seguirán siendo favorables con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas rondarán los 18.4°C como máximo, permitiendo disfrutar de un clima agradable. Los vientos se mantendrán constantes alrededor de los 10 km/h. Es ideal para paseos nocturnos, contando con un anochecer tranquilo.

Observaciones astronómicas

A continuación, una breve reseña sobre la salida y puesta del sol: el amanecer está previsto para las 07:26 y el anochecer para las 18:41. Estos datos son cruciales para quienes quieran planificar actividades al aire libre o realizar observaciones astronómicas. Aproveche la claridad del cielo a esas horas para disfrutar del cielo jujeño.