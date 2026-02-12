Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este jueves 12 de febrero de 2026
Clima hoy
En la mañana de hoy, La Pampa contará con un clima que promete ser parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se ubicarán alrededor de los 7.1°C, mientras que las máximas podrían ascender hasta los 18.4°C. La humedad rondará el 79%, ofreciendo una jornada con un ambiente fresco. Los vientos tendrán una velocidad media de 14 km/h, lo cual promete una brisa ligera pero constante durante todo el día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
Para la tarde y noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que seguirán rondando los 18.4°C como máxima y no bajarán de los 7.1°C. La atmósfera se mantendrá más seca con una humedad promedio del 79%. El viento podría intensificarse a 14 km/h, brindando una brisa refrescante al caer el día. En cuanto a observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 8:25 AM y se ocultará a las 6:08 PM.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa
Es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a los vientos moderados y las bajas temperaturas matutinas. No se esperan lluvias, así que podrá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores preocupaciones.