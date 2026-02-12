En la mañana de hoy, La Pampa contará con un clima que promete ser parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se ubicarán alrededor de los 7.1°C, mientras que las máximas podrían ascender hasta los 18.4°C. La humedad rondará el 79%, ofreciendo una jornada con un ambiente fresco. Los vientos tendrán una velocidad media de 14 km/h, lo cual promete una brisa ligera pero constante durante todo el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que seguirán rondando los 18.4°C como máxima y no bajarán de los 7.1°C. La atmósfera se mantendrá más seca con una humedad promedio del 79%. El viento podría intensificarse a 14 km/h, brindando una brisa refrescante al caer el día. En cuanto a observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 8:25 AM y se ocultará a las 6:08 PM.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

Es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a los vientos moderados y las bajas temperaturas matutinas. No se esperan lluvias, así que podrá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores preocupaciones.