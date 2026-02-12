El clima en La Rioja hoy por la mañana será mayormente soleado con una temperatura mínima de 6°C. La humedad se mantendrá alrededor del 40%. Se prevén vientos relativamente suaves que alcanzarán una velocidad de hasta 10 km/h, lo que permitirá una sensación térmica agradable para esta temporada del año.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

A medida que avanzamos hacia la tarde y la noche, se espera que las nubes aumenten, resultando en un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.1°C, con vientos ligeros que podrían aumentar levemente en intensidad, alcanzando hasta 22 km/h en ráfagas ocasionales. La humedad continuará rondando el 40%, ofreciendo un ambiente seco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de febrero de 2026

Para las observaciones astronómicas: el sol saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35. En tanto, la luna hará su aparición a las 17:55 y se ocultará a las 07:47 del día siguiente.