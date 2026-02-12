En San Juan, el clima de hoy comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 9.2°C. La humedad rondará el 61%, generando una sensación fresca por la mañana. Los vientos, de hasta 11 km/h, mantendrán el aire en movimiento.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Ya por la tarde, las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 20.4°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, sin posibilidad de lluvias, lo que permitirá disfrutar de una tarde agradable. Durante la noche, las condiciones se mantendrán, con una leve disminución en la temperatura. Los vientos seguirán soplando, aunque de manera suave, creando un ambiente confortable para actividades al aire libre.