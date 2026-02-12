En Santa Cruz, la mañana comienza con un clima parcialmente nuboso y temperaturas frescas, fluctuando entre 3.4°C y un máximo de 7.3°C. La probabilidad de precipitación es baja, con un total de 0 mm de lluvia esperado, lo que implica que el día será bastante seco. Los vientos soplarán con una velocidad moderada de hasta 25 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y la noche, las condiciones en Santa Cruz seguirán siendo predominantemente nubosas. Las temperaturas se mantendrán en un rango similar, sin grandes variaciones. La humedad relativa rondará el 80%, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría. Aunque el viento amainará ligeramente, con ráfagas que no superarán los 16 km/h, es recomendable llevar un abrigo para protegerse del aire fresco.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de febrero de 2026. El amanecer está previsto para las 09:40 AM y el atardecer para las 05:34 PM, dejando unas horas de luz adecuadas para disfrutar de las actividades al aire libre antes de que el día pierda luz por completo.