Condiciones del clima para la mañana en Santa Fe

Este jueves temprano por la mañana, el clima en Santa Fe se prevé parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán desde una mínima de 7.9°C hasta alcanzar un máximo de 18.5°C. La sensación de frescura se acompañará de un viento leve proveniente del noreste, con una velocidad moderada cerca de 21 km/h. La humedad relativa del ambiente estará en torno al 85%, lo que generará una jornada con una apreciación térmica ligeramente más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, las condiciones se mantendrán relativamente estables. Las temperaturas máximas pueden llegar a alcanzar 18.5°C, pero la sensación térmica podría verse incrementada debido a la humedad, que se mantendrá alta. El viento tenderá a soplar con una velocidad máxima de 21 km/h, lo que facilitará una cierta frescura en el ambiente.

Ya entrada la noche, las condiciones nubosas perdurarán, aportando un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas descenderán gradualmente, volcando una noche agradable pero fresca para los habitantes de Santa Fe.