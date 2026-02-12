En la mañana de este jueves 12 de febrero de 2026, Tierra del Fuego se vestirá con un clima parcialmente nuboso, ideal para quienes disfrutan de jornadas frescas. Las temperaturas variarán entre los -0.6°C y 2.9°C, por lo que se recomienda vestir adecuadamente para enfrentar el fresco matutino. Aunque la probabilidad de precipitaciones es del 0%, la humedad se mantendrá en un alto, rondando el 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Entrada la tarde y aproximándose la noche, el clima continuará su tendencia nubosa con la temperatura máxima alcanzando los 2.9°C. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 17 km/h. El atardecer también promete una jornada sin precipitaciones, aunque la humedad seguirá siendo notoria, maximizando en un 99%. Este día será adecuado para actividades al aire libre para quienes disfrutan de las experiencias en climas frescos y húmedos, siempre tomando las precauciones necesarias respecto al frío.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de febrero de 2026

El sol brindará sus primeros destellos a las 09:54 y se despedirá a las 17:12. Durante el día, la luz solar jugará con el ambiente nuboso, formando un sutil juego de sombras y claros.