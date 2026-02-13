En Buenos Aires, el día comienza con un ambiente parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que marcan 5.6°C. Durante la mañana se esperan vientos moderados alcanzando hasta 10 km/h, lo que podría influir en la sensación de frescura. Clima adecuado para abrigarse al salir de casa. La humedad será de un 92%, aportando una sensación húmeda a las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, la temperatura ascenderá hacia los 15.7°C, acompañado por un cielo que permanecerá mayormente nuboso. Los vientos continuarán con una velocidad máxima de 21 km/h, reforzando el frescor ambiente. Para la noche, las condiciones se mantendrán similares, con una ligera disminución de la temperatura y los vientos. Es recomendable llevar un abrigo ligero si planea salir.