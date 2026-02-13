En Catamarca hoy, la jornada comenzará con un cielo mayormente nublado y una sensación térmica fresca. Se espera que las condiciones climáticas muestren una temperatura mínima alrededor de los 6.4°C. A lo largo de la mañana, aunque no se prevé precipitación, la humedad relativa será un factor a considerar, alcanzando el 65%. El viento se mantendrá con una intensidad media, alcanzando hasta 33 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En el transcurso de la tarde y noche, el clima continuará con cielo nublado, manteniéndose las temperaturas máximas cerca de los 23.7°C. Aunque no se anticipan lluvias, es aconsejable tener precaución debido al aumento de los vientos, con ráfagas que podrían llegar hasta los 33 km/h. En la noche, la temperatura descenderá, ofreciendo una brisa agradable y propicia para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de febrero de 2026

El sol hará su aparición a las 08:12 y se retirará a las 18:33, dando lugar a aproximadamente 10 horas de luz natural. El amanecer lunar está programado para las 07:40 y el ocaso a las 17:53, proporcionando una notable oportunidad para observaciones astronómicas nocturnas.