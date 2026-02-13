El clima en Chubut para este viernes se presenta con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. La temperatura mínima será de 7.3°C. Con una humedad de 79%, la sensación será fresca a lo largo del día. Se espera una mañana con vientos predominantes del noroeste, alcanzando velocidades de hasta 31 km/h, creando un ambiente moderadamente ventoso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde y noche, el tiempo continuará siendo parcialmente nuboso y se registrará una temperatura máxima de 14.7°C. A medida que transcurre el día, se mantendrán los vientos con ráfagas que podrían llegar a 52 km/h, por lo que se sugiere tomar precauciones al realizar actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre con mayor tranquilidad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de febrero de 2026

El sol saldrá a las 08:49 y se pondrá a las 17:51, permitiendo disfrutar de una jornada con una duración de 9 horas de luz diurna. Es un buen momento para planear actividades que aprovechen el sol, sin olvidar la protección solar.