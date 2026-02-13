Hoy el clima en Corrientes estará parcialmente nuboso, con temperaturas que irán desde una mínima de 8.2°C hasta alcanzar una máxima de 18.8°C en el día. Durante la mañana, disfrutaremos de un clima fresco, ideal para actividades al aire libre. No se espera precipitación, por lo que puedes dejar el paraguas en casa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde, las condiciones del clima continuarán siendo parciales nubladas, con vientos que alcanzarán hasta 22 km/h, lo que aportará una brisa agradable. Al caer la noche, el día se cerrará con un clima similar, con temperaturas más frescas. La humedad relativa se estima en torno al 94%. Este viernes 13 de febrero también será excelente para disfrutar de un atardecer claro y estrellado.